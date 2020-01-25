Зеленського просять заборонити в'їзд з Китаю через вірус

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

В одній з петицій пропонується також заборонити торгівлю з Китаєм

Протягом останніх кількох днів на сайті Офіційного інтернет-представництва президента з'явилися петиції, у яких главу держави Володимира Зеленського закликають заборонити в'їзд в Україну з Китаю і торгівлю з КНР у зв'язку з поширенням у КНР коронавірусу. Про це свідчать дані на сайті президента.

Так, у зверненні №22/083442 Зеленського просять заборонити торгівлю з Китаєм, у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

При цьому в зверненні №22/083468, оприлюдненого 24 січня, закликають главу держави запровадити "заборону на в'їзд з Китаю, у зв'язку зі спалахом коронавірусу".

Крім того, в петиції №22/083326 пропонується обмежити в'їзд на територію України громадян Східної Азії.

"З метою запобігти проникненню вірусу в нашу країну. Ретельна перевірка всіх пасажирів і багажу (особливо тварин), як це зроблено зараз в США. Мити руки недостатньо. Потрібні конкретні радикальні дії", - вказує автор петиції, опублікованої 22 січня.

Нагадаємо, в Китаї оголосили найвищий рівень надзвичайної ситуації у регіонах з населенням в 1,2 млрд людей.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус. Вона зазначила, що два з трьох випадків не підтвердилися. За ще одним випадком проводиться епідемічне розслідування.

Додамо також, у Центрі громадського здоров'я при МОЗ зазначили, що Україна посилила заходи в аеропорту "Бориспіль" через коронавірус з Китаю.