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У Зеленского просят терроборону западных областей быстрее пропускать грузы

Автор: Илона Свиридова

У президента Украины Владимира Зеленского считают, что территориальная оборона западных областей проявляет "излишнее рвение" при досмотре гуманитарных и военных грузов. В результате грузовики задерживаются в дороге и не могут вовремя доставить помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Уважаемые наши друзья с Западной Украины. Поступают многочисленные сигналы о том, что местная самооборона практически парализовала движение по дорогам. И это плохо, потому что западная гуманитарная и военная помощь не сможет быть переброшена вовремя в центральные, восточные и южные области. Потому что, говорят, что местная самооборона проявляет слишком много рвения", - отметил он.

Он также призвал территориальную оборону наводить порядок на дорогах.

"Это огромная проблема. В своем рвении создали проблему на уровне государства. В Офисе президента уже вынуждены этим заниматься…Когда вы считаете машину подозрительной, вы даже не отводите ее на специальную площадку, а досматриваете на трассе, пока остальные машины ждут. И когда наши грузопотоки движутся 100 км в течение 4,5 часов - это уже проблема", - добавил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" открыла Центр передачи гуманитарных грузов и рассказала, где и что там принимают.

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