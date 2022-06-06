Зеленского просят обратить внимание на руководство СБУ в Черновцах

По его словам, уволенный ранее личный состав Херсонской УСБУ эвакуировался именно в Черновцы. Журналист полагает, что это произошло под прикрытием и.о. начальника УСБУ в Черновицкой области Владимира Компаниченко.

Он, как известно, до 2021 года занимал должность замглавы СБУ Херсонской области.

"Остается открытым вопрос о том, могут ли такие кадры курировать работу ведомства в приграничной области, через которую, возможно, поступает гуманитарная помощь и оружие от западных партнеров. Очевидно, СБУ и Офис президента должны обратить внимание на ситуацию и, как минимум, провести проверку, - добавил журналист.

Напомним, 31 марта президент уволил с поста начальника Херсонского УСБУ Сергея Криворучко, лишив его звания генерала. Неофициально сообщалось, что Криворучко дал команду своим офицерам эвакуироваться из Херсона еще до того, как город захватили российские войска.

Также во время выезда в здании СБУ в Херсоне якобы остались серверы и россияне могли получить доступ к базе данных силовиков, в том числе к списку сотрудников.

Буквально через несколько дней в подозрении в госизмене контрразведка СБУ задержала помощника начальника херсонской УСБУ - начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина. Его подозревали в том, что он передал данные об эвакуации силовиков российским спецслужбам.