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Зеленського просять звернути увагу на керівництво СБУ в Чернівцях

Фото: президента просять звернути увагу на керівництво СБУ в Чернівцях (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президента Володимира Зеленського слідом за керівництвом СБУ в Харківській та Херсонській областей закликають звернути увагу на керівництво відомства в Чернівцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Василя Забродського.

За його словами, звільнений раніше особовий склад Херсонської УСБУ евакуювався саме до Чернівців. Журналіст вважає, що це сталося під прикриттям в.о. начальника УСБУ в Чернівецькій області Володимира Компаніченка.

Він, як відомо, до 2021 року обіймав посаду заступника Голови СБУ Херсонської області.

"Залишається відкритим питання про те, чи можуть такі кадри курирувати роботу відомства в прикордонній області, через яку, можливо, надходить гуманітарна допомога і зброя від західних партнерів. Очевидно, СБУ і офіс президента повинні звернути увагу на ситуацію і, як мінімум, провести перевірку, - додав журналіст.

Нагадаємо, 31 березня президент звільнив з посади начальника Херсонського УСБУ Сергія Криворучка, позбавивши його звання генерала. Неофіційно повідомлялося, що Криворучко дав команду своїм офіцерам евакуюватися з Херсона ще до того, як місто захопили російські війська.

Також під час виїзду в будівлі СБУ в Херсоні нібито залишилися сервери і росіяни могли отримати доступ до бази даних силовиків, у тому числі до списку співробітників.

Буквально через кілька днів у підозрі в держзраді контррозвідка СБУ затримала помічника начальника Херсонської УСБУ - начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна. Його підозрювали в тому, що він передав дані про евакуацію силовиків російським спецслужбам.

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