У Зеленського пропонують Трампу "win-win" варіант для послаблення РФ в енергетиці

Глава Офісу президента Андрій Єрмак пропонує стратегію для послаблення російського впливу на енергетичні ринки. Пропозиція передбачає посилення співпраці США та України у постачанні скрапленого природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його колонку в Houston Chronicle.

Як пише Єрмак, експорт скрапленого природного газу (СПГ) з США до України може стати важливим кроком у забезпеченні енергетичної безпеки України та стабілізації енергетичного ринку Європи. Україна вже веде переговори з американськими компаніями щодо постачання СПГ, що дозволить знизити залежність від російських енергоресурсів та забезпечити стабільні поставки енергії на майбутнє.

Збільшення поставок американського СПГ в Україну має стати частиною більш широкої стратегії, яка сприятиме зниженню впливу Росії на енергетичні ринки. Постійні поставки газу з США зменшать цінову волатильність, ослаблять здатність Росії маніпулювати енергетичними ринками та знизять ризики, пов’язані з штучними дефіцитами чи підвищенням цін.

Зокрема, Німеччина, Польща та балтійські країни вже збільшили інфраструктуру для імпорту СПГ, що створює більш гнучку енергосистему для Європи та дозволяє приймати більші обсяги газу з США. Продовження розширення інфраструктури в Україні також дозволить використовувати внутрішні газові ресурси для забезпечення стійкості енергосистеми.

Економічні вигоди для США від постачання СПГ в Україну

Експорт американського СПГ також має економічні переваги для США. Відзначено, що видобуток і постачання газу з США сприяє створенню нових робочих місць, інвестуванню в інфраструктуру та збільшенню економічного виробництва в країні. Збільшення поставок СПГ сприятиме розвитку буріння, транспортування, зрідження та перевезення газу, що принесе додаткові вигоди для американської економіки.

"Якщо представники адміністрації Трампа та бізнес-лідери розглядатимуть майбутнє енергетичної політики США, важливо, щоб пріоритетом стало усвідомлення готовності України здійснювати великомасштабні, довгострокові закупівлі американського СПГ", - зазначив Андрій Єрмак.

Ставши стратегічним партнером для США у сфері енергетики, Україна отримує шанс стати важливим споживачем американського газу, що зміцнить позиції США на європейському енергетичному ринку.

У майбутньому, після завершення війни, Україна потребуватиме значного відновлення, і стратегічна енергетична співпраця з США може стати важливим елементом у відбудові країни. Підвищення енергетичної безпеки та стабільність поставок енергії стане важливою основою для відновлення економіки України і зміцнення її позицій на міжнародній арені.