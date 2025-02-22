У Зеленского предлагают Трампу "win-win" вариант для ослабления РФ в энергетике

Глава Офиса президента Андрей Ермак предлагает стратегию для ослабления российского влияния на энергетические рынки. Предложение предусматривает усиление сотрудничества США и Украины в поставках сжиженного природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его колонку в Houston Chronicle.

Как пишет Ермак, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Украину может стать важным шагом в обеспечении энергетической безопасности Украины и стабилизации энергетического рынка Европы. Украина уже ведет переговоры с американскими компаниями по поставкам СПГ, что позволит снизить зависимость от российских энергоресурсов и обеспечить стабильные поставки энергии на будущее.

Увеличение поставок американского СПГ в Украину должно стать частью более широкой стратегии, которая будет способствовать снижению влияния России на энергетические рынки. Постоянные поставки газа из США уменьшат ценовую волатильность, ослабят способность России манипулировать энергетическими рынками и снизят риски, связанные с искусственными дефицитами или повышением цен.

В частности, Германия, Польша и балтийские страны уже увеличили инфраструктуру для импорта СПГ, что создает более гибкую энергосистему для Европы и позволяет принимать большие объемы газа из США. Продолжение расширения инфраструктуры в Украине также позволит использовать внутренние газовые ресурсы для обеспечения устойчивости энергосистемы.

Экономические выгоды для США от поставок СПГ в Украину

Экспорт американского СПГ также имеет экономические преимущества для США. Отмечено, что добыча и поставки газа из США способствует созданию новых рабочих мест, инвестированию в инфраструктуру и увеличению экономического производства в стране. Увеличение поставок СПГ будет способствовать развитию бурения, транспортировки, сжижения и перевозки газа, что принесет дополнительные выгоды для американской экономики.

"Если представители администрации Трампа и бизнес-лидеры будут рассматривать будущее энергетической политики США, важно, чтобы приоритетом стало осознание готовности Украины осуществлять крупномасштабные, долгосрочные закупки американского СПГ", - отметил Андрей Ермак.

Став стратегическим партнером для США в сфере энергетики, Украина получает шанс стать важным потребителем американского газа, что укрепит позиции США на европейском энергетическом рынке.

В будущем, после завершения войны, Украина будет нуждаться в значительном восстановлении, и стратегическое энергетическое сотрудничество с США может стать важным элементом в восстановлении страны. Повышение энергетической безопасности и стабильность поставок энергии станет важной основой для восстановления экономики Украины и укрепления ее позиций на международной арене.