У Зеленського прогнозують збільшення закликів до переговорів через успіх наступу ЗСУ

"У сухому залишку: лінії російської оборони починають сипатися. Українська армія з певним успіхом просувається на південь, стаючи на крок ближчою до взяття під вогневий контроль "сухопутного коридору" в Крим", - йдеться у повідомленні.

Подоляк пояснив, що на кону всі російські лінії забезпечення, включно із залізничними шляхами. Це означає, що російська армія зараз на межі остаточної втрати стратегічних позицій.

"Отже, можна прогнозувати найближчим часом подвоєння закликів до переговорів (або негайної зупинки постачання зброї) та вдвічі більше спроб деморалізувати Україну з боку третіх осіб, аби змусити українців зневіритися у своїх можливостях. Тим часом… ЗСУ продовжують повертати своє", - додав радник голови Офісу президента.

Україна продовжує контрнаступ

Нагадаємо, цього літа наші захисники розпочали наступальні дії на півдні України. ЗСУ звільнили понад 10 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Нещодавно українські бійці зайшли у населений пункт Роботине Запорізької області та встановили там український прапор.

Також ЗСУ продовжують наступ на флангах під Бахмутом. Як зазначає військове командування, там теж є успіхи.

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