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У Зеленского призвали россиян покинуть Херсон: третьего предупреждения не будет

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента, на фоне ударов ВСУ по Антоновском мосту, призвали оккупантов покинуть Херсон. Пока еще есть такая возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Редкая птица ВЫЛЕТИТ из середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством ru-ПВО, что перехватывает ua-ракеты, но от реальности не убежишь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или оставить Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", - написал Подоляк.

Удары по Антоновскому мосту

Напомним, в ночь на 27 июля ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. После чего оккупанты заявили, что "по путепроводу движение перекрыто".

Удары по мосту подтвердила руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что целью военных операций ВСУ является деморализация врага, разрушение его планов и сохранение украинской инфраструктуры, поэтому "работа ведется филигранно".

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ХерсонИрина Подоляк