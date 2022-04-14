У Зеленского пригрозили ответом на удары по Киеву: возможности у нас прекрасные

В случае новый российских ракетных ударов по Киеву украинская сторона может прибегнуть к адекватному ответу. В Офисе президента заверяют, что есть "прекрасные возможности по России".

По его словам, он не сомневается в том, что Россия может нанести ракетный удар по Киеву, в частности опасности могут подвергнуться органы военного управления, центральные аппараты силовых структур Украины, возможно, Верховная рада, Кабмин и Офис президента.

"Мы всегда к этому готовы, пусть летит, посмотрим. Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашему органу управлению у нас найдется своя резьба. Тут надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок. Потому что возможности по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасные. И то, что мы их пока не хотим использовать, так любая война имеет степени эскалации", - отметил Арестович.