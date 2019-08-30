Зеленского пригласят в Москву на День победы

Российская сторона направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Об этом журналистам на брифинге в Кремле заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров. Среди них - президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Кроме того, Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии и Беларуси

"Президенту Украины будет направляться приглашение", - сказал Ушаков.

Как сообщало РБК-Украина, в июне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия победы в Великой отечественной войне.

Отметим, в 2019 году на военный парад, который проводится 9 мая, из лидеров государств в Москву приехал только Нурсултан Назарбаев.