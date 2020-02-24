За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 40% украинцев

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 40,1% (среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Кроме того, 15,3% граждан намерены голосовать за Юрия Бойко, 13,5% - за Петра Порошенко, 10,2% - за Юлию Тимошенко. У других вероятных кандидатов рейтинг поддержки менее 5%.



Доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 13%, неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали, с 9 % до 20% возросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд, с 12% до 19% возросла доля тех, кто ответил, что от новой власти они ничего хорошего не ожидал, так и произошло, с 6% до 13% - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. С 40% до 25% уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.



Если в течение октября-декабря прошлого года относительное большинство граждан считали, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая (48% в октябре и 43% в декабре), то по данным последнего опроса, доля таких уменьшилась до 30%, а доля тех, кто считает , что она ничем существенно не отличается от предыдущей, выросла до 39% (в октябре она составляла 27%, в декабре - 34%). Также выросла доля тех, кто считает, что она хуже предыдущей (сейчас она составляет 20%, тогда как в октябре ˗ 8%, в декабре ˗ 13%).



Если в сентябре 2019 года 54,5% опрошенных считали, что действия президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% - что они направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения, то в феврале 2020 доля первых снизилась до 37%, а доля вторых возросла до 41%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, данные опроса Центра Разумкова свидетельствуют, что в феврале 2020 президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 51,5% граждан. Уровень доверия к Зеленского был самым высоким в сентябре 2019 ˗ тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли ˗ только 13,5%, в феврале 2020 ˗ соответственно 51,5% и 41%.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале 2020 года большинство украинцев (53%) считали что события в стране развиваются в неправильном направлении, что значительно больше, чем в сентябре (17%), в декабре 2019 года (36%).