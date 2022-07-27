У Зеленского предлагают погасить дефицит украинского бюджета арестованными резервами РФ

Забрать арестованные резервы Центрального банка России на нужды украинцев. Так можно погасить дефицит украинского бюджета, который "съедает" война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка .

По его словам, дефицит украинского бюджета составляет 5 млрд долларов в месяц. Из них 3 млрд долларов - расходы на войну. А сумма резервов Центробанка России, арестованных в мире, составляет 300 млрд долларов.

"Почему бремя войны должны нести украинцы и налогоплательщики западных стран, а не страна-агрессор? Время менять подход", - написал Подоляк.