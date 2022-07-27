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У Зеленского предлагают погасить дефицит украинского бюджета арестованными резервами РФ

Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП Украины (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Забрать арестованные резервы Центрального банка России на нужды украинцев. Так можно погасить дефицит украинского бюджета, который "съедает" война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

По его словам, дефицит украинского бюджета составляет 5 млрд долларов в месяц. Из них 3 млрд долларов - расходы на войну. А сумма резервов Центробанка России, арестованных в мире, составляет 300 млрд долларов.

"Почему бремя войны должны нести украинцы и налогоплательщики западных стран, а не страна-агрессор? Время менять подход", - написал Подоляк.

Напомним, из-за санкций Центробанк России потерял доступ к 300 млрд долларов резервов, которые находятся на счетах за пределами России. Эта сумма уже зарезервирована для Украины.

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Ирина Подоляк