У Зеленського пропонують погасити дефіцит українського бюджету арештованими резервами РФ

Забрати арештовані резерви Центрального банку Росії на потреби українців. Так можна погасити дефіцит українського бюджету, який "з'їдає" війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка .

За його словами, дефіцит українського бюджету становить 5 млрд доларів на місяць. З них 3 млрд доларів - витрати на війну. А сума резервів Центробанку Росії, арештованих у світі, становить 300 млрд доларів.

"То чому тягар війни мають нести українці та платники податків західних країн, а не країна-агресор? Час змінювати підхід", - написав Подоляк.