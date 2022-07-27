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У Зеленського пропонують погасити дефіцит українського бюджету арештованими резервами РФ

Фото: Михайло Подоляк, радник глави ОП України (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Забрати арештовані резерви Центрального банку Росії на потреби українців. Так можна погасити дефіцит українського бюджету, який "з'їдає" війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка.

За його словами, дефіцит українського бюджету становить 5 млрд доларів на місяць. З них 3 млрд доларів - витрати на війну. А сума резервів Центробанку Росії, арештованих у світі, становить 300 млрд доларів.

"То чому тягар війни мають нести українці та платники податків західних країн, а не країна-агресор? Час змінювати підхід", - написав Подоляк.

Нагадаємо, через санкції Центробанк Росії втратив доступ до 300 млрд доларів резервів, які знаходяться на рахунках за межами Росії. Ця сума вже зарезервована для України.

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Ірина Подоляк