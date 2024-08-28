У Зеленського пояснили зв'язок Курської операції з Покровськом

Він зазначив, що Курська операція - контрнаступальна, і вона матиме суттєвий вплив на перебіг бойових дій по всій лінії фронту, включно з Донецьким напрямком.

Зокрема, прорив кордону змусив росіян зняти свої бойові частини з низки напрямків в Україні, крім Донецького.

"Безумовно, це Запорізький напрямок, трохи південніше, вони шукають можливість трохи підвести ресурс із Північного Кавказу, Калінінградського напрямку, але Донецький вони продовжують вважати ключовою ціллю. Покровськ, у даному випадку. Вони продовжать там тиснути", - додав Подоляк.

Дії РФ на Покровському напрямку

За словами радника керівника ОП, росіяни на Покровському напрямку відправляють на штурми невеликі групи людей - 10-20 - і деякі "прослизають". При цьому оборону там за допомогою перекидання додаткових солдатів посилити не можна, оскільки ця лінія фронту вузька. Також за спинами росіян стоять загороджувальні загони.

Він пояснив, що ворог так зациклений на Покровському напрямку, оскільки він вірить, що його успіхи там матимуть пропагандистський вплив на громадян РФ.

"Навіть якщо вони беруть населені пункти, яких вже не існує, вони багато про це говорять на федеральних каналах", - уточнив Подоляк.

Як зазначив радник керівника ОП, Росія вважає, що якщо вона завдаватиме ударів по Україні і наступатиме на Донецькому напрямку, це створюватиме враження, що вона має достатньо ресурсів для заморожування війни на її умовах.

Зв'язок Курська та Покровська

Водночас Україна, зазначає Подоляк, робить конкретні речі.

"Перше - Курська операція, вона має показати, що потрібно збільшити постачання ресурсів, що Україна може ефективно проводити операції, у тому числі оборонного характеру, у тому числі на Донецькому напрямку. Це сигнал партнерам", - розповів він.

За його словами, раніше партнери вважали, що у Росії у будь-якому випадку більше ресурсу, і вона зможе тиснути на лінії фронту. Але зараз операція в Курській області змінює думку союзників з цього приводу.

По-друге, Україна намагається знайти більше можливостей знищувати ворожу техніку, яка сконцентрована на Донецькому напрямку, для чого потрібні відповідні інструменти, зазначив Подоляк.

"І третє - безумовно ми розуміємо зафіксованість особисто Путіна (глави Кремля Володимира Путіна - ред.) на цьому напрямку. Він діятиме на цьому напрямку до кінця, бо це єдине, що він сьогодні може продавати на внутрішньому ринку, щоб збити панічні шокуючі настрої, пов'язані з Курською операцією України", - додав радник керівника ОП.