РФ не перекине солдатів з-під Покровська до Курської області: експерт назвав причину

Росія не перекидатиме своїх солдатів з Покровського напрямку, щоб посилити оборону в Курській області. Покровськ для ворога зараз є пріоритетною ціллю.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив співзасновник DeepState, військовий аналітик Роман Погорілий.

Погорілий зазначив, що росіяни мають дуже багато ділянок, звідки вони можуть брати свої сили.

За його словами, у росіян багато успіхів на Покровському напрямку, у них "є перспективи та сприятлива обстановка і вони її реалізовуватимуть".

"Покровськ та Торецьк для них надважлива ціль і вони не будуть її розмінювати", - розповів Погорілий.

Він нагадав, що росіяни мають ділянки в районі Роботино, звідки вони вже зняли певні угруповання.

Також ворог знімає підрозділи з півдня. Насамперед, як зазначив військовий аналітик, йдеться про Кринки.

Погорілий додав, що велика кількість сил у росіян зосереджена у районі Луганської області. Зокрема, бійці у районі села Стельмахівка повідомляють, що інтенсивність боїв спала.

"Якщо навіть вони знімуть якусь бригаду з Покровська чи Торецька, ніхто не відчує цього… Але вони не будуть цього робити найближчим часом, оскільки вони вже майже підійшли до Покровська, вони вже заходять до Торецька. Вони будуть дотискати, це абсолютно логічно", - вважає він.

Також експерт додав, що росіяни перекидатимуть свої підрозділи з району Бєлгорода.