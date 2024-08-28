У Зеленского объяснили связь Курской операции с Покровском

Операция Украины в Курской области должна показать партнерам необходимость увеличить поставки ВСУ для сдерживания наступления россиян. Это касается и Донецкого направления.

Он отметил, что Курская операция - контрнаступательная, и она будет иметь существенное влияние на ход боевых действий по всей линии фронта, включительно с Донецким направлением.

В частности, прорыв границы вынудил россиян снять свои боевые части с ряда направлений в Украине, кроме Донецкого.

"Безусловно, это Запорожское направление, немного южнее, они ищут возможность немного подвести ресурс с Северного Кавказа, Калининградского направления, но Донецкое они продолжают считать ключевой целью. Покровск, в данном случае. Они продолжат там давить", - добавил Подоляк.

Действия РФ на Покровском направлении

По словам советника руководителя ОП, россияне на Покровском направлении отправляют на штурмы небольшие группы людей - 10-20 - и некоторые "проскальзывают". При этом оборону там при помощи переброски дополнительных солдат усилить нельзя, поскольку эта линия фронта узкая. Также за спинами россиян стоят заградотряды.

Он объяснил, что враг так зациклен на Покровском направлении, поскольку он верит, что его успехи там будут иметь пропагандистское влияние на граждан РФ.

"Даже если они берут населенные пункты, которых уже не существует, они об этом много говорят на федеральных каналах", - уточнил Подоляк.

Как отметил советник руководителя ОП, Россия считает, что если она будет наносить удары по Украине и наступать на Донецком направлении, это будет создавать впечатление, что у нее есть достаточно ресурсов для заморозки войны на ее условиях.

Связь Курска и Покровска

В то же время Украина, отмечает Подоляк, делает конкретные вещи.

"Первое - Курская операция, она должна показать, что нужно увеличить поставки ресурсов, что Украина может эффективно проводить операции, в том числе оборонного характера, в том числе на Донецком направлении. Это сигнал партнерам", - рассказал он.

По его словам, ранее партнеры считали, что у России в любом случае больше ресурса и она сможет давить на линии фронта. Но сейчас операция в Курской области меняет мнение союзников по этому поводу.

Во-вторых, Украина пытается найти больше возможностей уничтожать вражескую технику, которая сконцентрирована на Донецком направлении, для чего нужны соответствующие инструменты, отметил Подоляк.

"И третье - безусловно мы понимаем зафиксированность лично Путина (главы Кремля Владимира Путина - ред.) на этом направлении. Он будет действовать на этом направлении до конца, потому что это единственное, что он сегодня может продавать на внутреннем рынке, чтобы сбить панические шокирующие настроения, связанные с Курской операцией Украины", - добавил советник руководителя ОП.