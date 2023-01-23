У Зеленського розказали, що Україні дає створення термінового міжнародного трибуналу для Росії

"Ще одне важливе рішення, яке демонструє готовність цивілізованого світу прокинутися і змусити дихати доктрину міжнародного права, застосувавши при цьому саму потужну юридичну зброю - відповідальність за злочин агресії. Ту зброю, яку ніхто не шукав більше ніж 70 років, спокійно споглядаючи за актами терору і агресій в 2014 році в українському Криму та на Донбасі, до цього в Грузії в 2008 році і так далі", - написав Смірнов.

За його словами, злочин агресії має унікальний режим юрисдикції, окремий від інших злочинів Римського статуту, таких як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

"Робота Спеціального міжнародного трибуналу по злочину агресії росії проти України не тільки юридично формалізує міжнародних злочинців в цьому статусі, а й назавжди зачинить їм двері в цивілізований світ", - додав він.

Нагадаємо, раніше Смірнов заявляв, що Міжнародний кримінальний суд не має відповідної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії РФ. Тому єдиним шляхом притягнення російських чиновників до відповідальності є створення спеціального трибуналу.

Додамо, що у вересні в Україні було створено робочу групу з розробки питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Більш детально про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Суд для Путіна. Чого добивається Україна та що про це говорять у світі".