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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського пояснили, що означають пропозиції про переговори від Кремля

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Влада Росії за допомогою переговорів з Україною хоче не миру, а зберегти вкрадене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Усі заяви Росії потрібно пропускати через "сито правди". Тоді побачимо, що під "переговорами" Кремль має на увазі не діалог, а збереження вкраденого. Відповідь відома: які переговори, якщо одна сторона продовжує вбивати громадян іншої? Хочете послухати українську мову? Виведіть війська", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що мирні переговори з Україною неможливі, оскільки цьому нібито "заважає українська позиція".

Також ми писали, що, за словами президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, перемир'я між Україною та Росією на даний момент неможливе, адже під ним мається на увазі, що Росія залишить усі окуповані території собі.

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