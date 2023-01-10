Ініціатива Grain from Ukraine допомагає країнам, які борються з голодом, - Зарівна

За її словами, ініціатива Grain from Ukraine є корисною і для українською економіки, і для держав, що опинилися на межі голоду.

"У нас є різноманітні складні питання та проблеми з аграрним сектором, і українські аграрії перебувають в дуже складній ситуації, але водночас ми розуміємо, що потреба в українському сільському господарстві не зменшиться", - пояснила вона.

Вона також додала, що Україна прагне налагодити нові дипломатичні відносини з країнами Африки, аби вивести їх на новий рівень порівняно з тим, як вони розвивалися в минулому.

Згідно з ініціативою, західні країни оплачують партії зерна, які завантажують на українські кораблі, і покривають витрати на його транспортування до обраної ними африканської країни.

"Отже, завдяки цій стратегії одним кораблем можна одночасно допомогти економіці двох країн - Україні, яка потерпає від війни, і африканським країнам, які потерпають від голоду", - пояснила радник президента.