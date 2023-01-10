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Ініціатива Grain from Ukraine допомагає країнам, які борються з голодом, - Зарівна

Фото: ініціатива Grain from Ukraine допомагає країнам, які борються з голодом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна експортувала 25 000 тонн зерна до Сомалі - країни, половина населення якої до середини 2023 року може жити в умовах кризової відсутності продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Дарʼю Зарівну в коментарі Express.co.uk.

За її словами, ініціатива Grain from Ukraine є корисною і для українською економіки, і для держав, що опинилися на межі голоду.

"У нас є різноманітні складні питання та проблеми з аграрним сектором, і українські аграрії перебувають в дуже складній ситуації, але водночас ми розуміємо, що потреба в українському сільському господарстві не зменшиться", - пояснила вона.

Вона також додала, що Україна прагне налагодити нові дипломатичні відносини з країнами Африки, аби вивести їх на новий рівень порівняно з тим, як вони розвивалися в минулому.

Згідно з ініціативою, західні країни оплачують партії зерна, які завантажують на українські кораблі, і покривають витрати на його транспортування до обраної ними африканської країни.

"Отже, завдяки цій стратегії одним кораблем можна одночасно допомогти економіці двох країн - Україні, яка потерпає від війни, і африканським країнам, які потерпають від голоду", - пояснила радник президента.

Нагадаємо, у грудні до Сомалі прибуло судно з гуманітарним вантажем української пшениці. Судно NEVA - третє судно в рамках програми Grain From Ukraine прибуло до порту призначення. На його борту 25 тис. тонн продовольчої пшениці.

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