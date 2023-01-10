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Инициатива Grain from Ukraine помогает странам, борющимся с голодом, - Заривна

Фото: инициатива Grain from Ukraine помогает борющимся с голодом странам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина экспортировала 25 000 тонн зерна в Сомали - страну, половина населения которой до середины 2023 года может жить в условиях кризисного отсутствия продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Дарью Заривну в комментарии Express.co.uk.

По ее словам, инициатива Grain from Ukraine полезна и для украинской экономики, и для государств, оказавшихся на грани голода.

"У нас есть разные сложные вопросы и проблемы с аграрным сектором, и украинские аграрии находятся в очень сложной ситуации, но в то же время мы понимаем, что потребность в украинском сельском хозяйстве не уменьшится", - пояснила она.

Она также добавила, что Украина стремится наладить новые дипломатические отношения со странами Африки, чтобы вывести их на новый уровень по сравнению с тем, как они развивались в прошлом.

Согласно инициативе, западные страны оплачивают партии зерна, которые загружают на украинские корабли, и покрывают расходы по его транспортировке в выбранную ими африканскую страну.

"Итак, благодаря этой стратегии одним кораблем можно одновременно помочь экономике двух стран - Украине, которая страдает от войны, и африканским странам, которые страдают от голода", - пояснила советник президента.

Напомним, в декабре в Сомали прибыло судно с гуманитарным грузом украинской пшеницы. Судно NEVA – третье судно в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в порт назначения. На его борту 25 тысяч тонн продовольственной пшеницы.

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