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У Зеленського пояснили, чому візит Моді до Києва має велике значення

Фото: прем'єр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України є важливим, оскільки Нью-Делі має можливість вплинути на Москву.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Подоляка, Індія "справді має певний вплив на Росію".

"Для нас надзвичайно важливо ефективно вибудовувати відносини з такими країнами, пояснювати їм, що правильне закінчення війни - також у їхніх інтересах", - зазначив радник керівника ОП.

Візит Моді до України

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сьогодні, 23 серпня, перебуває у візиті до Києва. Це сталося через півтора місяці після того, як глава індійського уряду поїхав до Москви на переговори до російського диктатора Володимира Путіна.

Візит Моді до столиці РФ відбувся в день, коли російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, де перебувало понад 600 пацієнтів.

Після цього президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Моді, зазначивши, що це є "руйнівним ударом по мирних зусиллях".

До речі, глава індійського уряду сьогодні вперше відвідав Україну за період її незалежності.

Як писало Bloomberg, Моді не хоче, щоб Індія була посередником для припинення війни в Україні, але готова передавати повідомлення між Зеленським і Путіним.

Більш детально про візит Моді до України - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийКиївІндіяОфіс президентаМихайло Подоляк