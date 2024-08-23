У Зеленського пояснили, чому візит Моді до Києва має велике значення

Візит Моді до України

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сьогодні, 23 серпня, перебуває у візиті до Києва. Це сталося через півтора місяці після того, як глава індійського уряду поїхав до Москви на переговори до російського диктатора Володимира Путіна.

Візит Моді до столиці РФ відбувся в день, коли російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, де перебувало понад 600 пацієнтів.

Після цього президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Моді, зазначивши, що це є "руйнівним ударом по мирних зусиллях".

До речі, глава індійського уряду сьогодні вперше відвідав Україну за період її незалежності.

Як писало Bloomberg, Моді не хоче, щоб Індія була посередником для припинення війни в Україні, але готова передавати повідомлення між Зеленським і Путіним.

Більш детально про візит Моді до України - у матеріалі РБК-Україна.

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