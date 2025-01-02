UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Зеленського пояснили, чому ніяких переговорів з РФ наразі не може бути

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі ніяких переговорів з Кремлем не може бути. Бо поки Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за війну.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.

 

Переговори України з Росією

Останніми місяцями лунає багато заяв щодо переговорів України з Росією. При цьому більшисть з них надходять з боку Кремля. Хоча дії окупантів говорять про протилежне.

Ще наприкінці листопада голова МЗС Андрій Сибіга наголошував, що Росія, попри постійні заяви, насправді не хоче миру у війні.

Додамо, що буквально нещодавно голова МЗС РФ Сергій Лавров встиг відхилити "мирні пропозиції" команди новообраного президента США Дональда Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило.

Крім того, про не бажання РФ мирних переговорів свідчить і те, що загарбники не припиняють обстріли України. Як нещодавно розповідав президент України Володимир Зеленський, за останній тиждень окупанти завдали 120 ударів ракетами та 500 ударів авіабомбами по Україні. Також для атак РФ застосувала майже 660 дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяОфіс президентаВійна в УкраїніМихайло Подоляк