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У Зеленского потролили российские системы ПВО С-400

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Знаменитая российская система противовоздушной обороны С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Россия хотела доказать, что у нее "вторая армия мира". Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников", - написал он.

Комментируя регулярные точные попадания ВСУ по российским командным пунктам и складам с боеприпасами на временно оккупированных территориях, Подоляк заявил, что Россия хотела показать, что у нее есть мощный военно-промышленный комплекс, которому нет аналогов.

"Все увидели: знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи. Все еще идет по плану, не правда ли?", - написал Подоляк.

Напомним, ранее ВСУ уничтожили пункт управления Росгвардии под Херсоном, а также четыре склада с боеприпасами в разных районах области.

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Война России против УкраиныИрина ПодолякРоссийская Федерация