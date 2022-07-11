У Зеленського потролили російські системи ППО С-400

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Росія хотіла довести, що у неї "друга армія світу". Всі побачили: армія мародерів, терористів і гвалтівників", - написав він.

Коментуючи регулярні точні попадання ЗСУ по російських командних пунктах і складах з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях, Подоляк заявив, що Росія хотіла показати, що у неї є потужний військово-промисловий комплекс, якому немає аналогів.

"Всі побачили: знаменита С-400 ловить ракети, як російські футболісти - м'ячі. Все ще йде за планом, чи не так?",- написав Подоляк.