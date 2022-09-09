У Зеленского посоветовали военным РФ выучить слово "эвакуация"

В Украине военным российской армии посоветовали выучить слово "эвакуация", а также повторить правила безопасной сдачи в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Михаила Подоляка .

"А также время вспомнить, как нагло вела себя РФ, когда мы настаивали на эвакуации наших граждан из восточных городов, которые сознательно уничтожались авиацией и тяжелой артиллерией", - заявил Подоляк.

Такие заявления советника главы Офиса президента звучат на фоне пополнения обменного фонда на юге. Там оно идет интенсивнее по сравнению с предыдущими днями.

Также успешные контрнаступательные действия украинских военных происходят в Харьковской области, где многие россияне попали в плен.