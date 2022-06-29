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У Зеленского посмеялись над Россией из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Киев, Среда 29 июня 2022 01:33
У Зеленского посмеялись над Россией из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Россия переиграла себя. Начала войну против Украины, чтобы якобы не допустить к границам НАТО. Однако после позитивного решения Турции по вступлению Финляндии и Швеции приблизила эти границы сама.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Он отметил, что из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города президента России

"Не дадим НАТО подойти к нашим границам", - вопили в Москве, начиная войну. Теперь Альянс заходит в пригород Петербурга - родного города Путина. Все идет по плану, не правда ли? Пытаясь всех переиграть, главное не обыграть самого себя". - написал Подоляк.

Напомним, вчера на полях саммита НАТО Турция поддержала вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Конкретные шаги будут обсуждаться в течение двух дней.

До полномасштабного вторжения России в Украину российский президент Владимир Путин требовал исключить расширение НАТО на восток. Более того, Москва настаивала на отводе натовских сил и вооружений с территорий стран Балтии и Восточной Европы.

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