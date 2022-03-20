У Зеленского попросили политиков не рассказывать о поставках оружия и контрнаступлениях

"Я хочу попросить чиновников, пожалуйста, любую информацию о поставках оружия из любой страны давайте не разглашать до того момента, пока она не начнет работать. Это очень важно. Логистические центры работают, переговоры со странами идут, но давайте не будем говорить об этом в широком формате", - заявил он.

Подоляк также обратился к региональным представителям.

"Давайте не говорить о каких-либо передислокациях наших войск, которые готовятся к контрнаступлениям. Контрнаступления будут по всем направлениям, потому что это наша территория. ВСУ понимают откуда и как нужно атаковать, но давайте об этом не говорить", - подчеркнул советник главы ОП.