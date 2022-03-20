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У Зеленського попросили політиків не розповідати про постачання зброї та контрнаступи

Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк звернувся до українських чиновників. Він попросив не розповідати про постачання зброї та контрнаступи українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Twitter.

"Я хочу попросити чиновників, будь ласка, будь-яку інформацію про постачання зброї з будь-якої країни давайте не розголошувати до того моменту, поки вона не почне працювати. Це дуже важливо. Логістичні центри працюють, переговори з країнами йдуть, але давайте не будемо говорити про це в широкому форматі", - заявив він.

Подоляк також звернувся до регіональних представників.

"Давайте не говорити про будь-які передислокації наших військ, які готуються до контрнаступів. Контрнаступи будуть у всіх напрямках, тому що це наша територія. ЗСУ розуміють звідки і як потрібно атакувати, але давайте про це не говорити", - підкреслив радник глави ОП.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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