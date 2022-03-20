У Зеленського попросили політиків не розповідати про постачання зброї та контрнаступи

"Я хочу попросити чиновників, будь ласка, будь-яку інформацію про постачання зброї з будь-якої країни давайте не розголошувати до того моменту, поки вона не почне працювати. Це дуже важливо. Логістичні центри працюють, переговори з країнами йдуть, але давайте не будемо говорити про це в широкому форматі", - заявив він.

Подоляк також звернувся до регіональних представників.

"Давайте не говорити про будь-які передислокації наших військ, які готуються до контрнаступів. Контрнаступи будуть у всіх напрямках, тому що це наша територія. ЗСУ розуміють звідки і як потрібно атакувати, але давайте про це не говорити", - підкреслив радник глави ОП.