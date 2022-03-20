У Зеленського попросили політиків не розповідати про постачання зброї та контрнаступи

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк звернувся до українських чиновників. Він попросив не розповідати про постачання зброї та контрнаступи українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Twitter.
"Я хочу попросити чиновників, будь ласка, будь-яку інформацію про постачання зброї з будь-якої країни давайте не розголошувати до того моменту, поки вона не почне працювати. Це дуже важливо. Логістичні центри працюють, переговори з країнами йдуть, але давайте не будемо говорити про це в широкому форматі", - заявив він.
Подоляк також звернувся до регіональних представників.
"Давайте не говорити про будь-які передислокації наших військ, які готуються до контрнаступів. Контрнаступи будуть у всіх напрямках, тому що це наша територія. ЗСУ розуміють звідки і як потрібно атакувати, але давайте про це не говорити", - підкреслив радник глави ОП.
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