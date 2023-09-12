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У Зеленського поки відклали ідею з держзрадою за топ-корупцію, - джерела

Київ, Вівторок 12 вересня 2023 12:36
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У Зеленського поки відклали ідею з держзрадою за топ-корупцію, - джерела Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

В Офісі президента поки не планують вносити до парламенту законопроект, який дозволить прирівняти корупцію у великих розмірах до державної зради.

Про це йдеться у статті РБК-Україна "Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ".

За інформацією кількох джерел видання, на рішення не квапитися з цим законопроектом повпливали й західні партнери, які вбачають у цій ініціативі спробу влади втрутитися у роботу НАБУ та антикорупційної вертикалі в цілому.

Як йдеться у статті, міжнародні партнери України вже встигли дати сигнал представникам влади про те, що не підтримують ініціативу Офісу президента про прирівняння корупції до державної зради й передачу певних топ-корупційних кейсів у підслідність СБУ.

"Були дзвінки з посольств і від партнерів через океан на Банкову. Чітко прозвучало, що прийняття такого закону вони не зрозуміють і це не залишиться без реакції", - загалом розповів поінформований співрозмовник, не вдаючись до деталей дзвінків.

Прирівняння корупції до держзради

Нагадаємо, що 27 серпня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук розповів про свій намір запропонувати Верховній раді прирівняти корупцію до державної зради. Але він зауважив, що це має діяти лише під час воєнного стану в Україні.

"Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.

Разом з тим він додав, що не знає чи підтримає український парламент таку ініціативу.

Додамо, що за даними джерел РБК-Україна, у драфті законопроекту, над яким працювали в Раді, планувалося продублювати статті із закону про НАБУ та прописати аналогічні до закону про СБУ. Щоб відповідними розслідуваннями справ топ-хабарників могли займатися не тільки в НАБУ, а й в СБУ.

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У Зеленського поки відклали ідею з держзрадою за топ-корупцію, - джерела
У Зеленського поки відклали ідею з держзрадою за топ-корупцію, - джерела
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ