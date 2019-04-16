У Зеленского подтвердили, что почти договорились о дебатах с Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подтверждают подписание трехстороннего соглашения со штабом действующего президента Петра Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля. Об этом сказал спикер по вопросам избирательной кампании штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "112 Украина".

Разумков заявил, что сейчас их команда ожидает ответа по предложению о квотах сторонников участников дебатов, которые смогут на них присутствовать.

"Да, подписано такое соглашение на 19 апреля. В принципе, наши оппоненты не возражали по поводу 19:00. Единственное, что там начинают происходить не совсем понятные для нас вещи. Потому что было определено, где стоит сцена, начали ее монтировать. Наши коллеги уехали, вернулись и начали монтировать сцену с другой стороны. Зачем они это делают - непонятно", - сказал Разумков.

Также он сообщил, что пока остается открытым вопрос о представительстве сторонников обоих участников второго тура выборов президента.

"Идет речь о том, чтобы, например, было 30% сторонников нашего кандидата, 30% сторонников их кандидата и 40% людей, которые могут не являться сторонниками одного или другого кандидата", - сказал Разумков, добавив, что озвученная пропорция может меняться, но он убежден, что должна быть свободная квота для тех, кто прямо не поддерживает ни одного из кандидатов.

Ранее сообщалось, что представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также НСК "Олимпийский" сегодня утром заключили трехстороннее соглашение о проведении дебатов. Договор касался аренды стадиона на вечер 19 апреля.