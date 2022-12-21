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У Зеленського про передачу систем Patriot: далі Leopard, Marder і ракети

Фото; радник голови офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна після оголошення Сполученими Штатами про передачу систем ЗРК Patriot сподівається на отримання нових видів озброєння від партнерів. Зокрема, німецьких танків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на акаунт радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Просто ЗРК Patriot. Офіційно…", - написав Подоляк, реагуючи на рішення адміністрації президента США Джо Байдена.

Він пояснив, що з новими системами ЗРК Patriot в української армії з'явиться можливість "закрити небо" та повністю зосередитись на знищенні залишків російської "армії".

"Далі – Leopard, Marder і… ракети певної дальності…", - додав радник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив з візитом у США. Всі подробиці поїздки Зеленського до США зібрало РБК-Україна у своєму матеріалі.

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