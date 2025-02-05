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У Зеленського озвучили очікування від візиту Келлога на безпекову конференцію в Мюнхені

Середа 05 лютого 2025 16:10
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У Зеленського озвучили очікування від візиту Келлога на безпекову конференцію в Мюнхені Фото: Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час візиту на безпекову конференцію в Мюнхені може презентувати попередню ідею щодо миру в Україні.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Я думаю, що США обговорюють цей план. Це буде презентація попередньої конструкції, як я розумію. Десь ще будуть якісь дискусії навколо цього. Адже враховуємо, що РФ хоче отримати максимум з ситуації, вона продовжує максимально вкладатись у війну, ми бачимо як вони збільшують кількість боєзіткнень, продовжують удари КАБами, ракетні дронові удари, вони не зменшують масштаби війни", - зауважив Подоляк.

Він розповів, що Росія не перебудовує назад свою економіку, а навпаки, ще більше мілітаризує її.

Подоляк вважає, що необхідно дочекатись хоча б обрису того, що може запропонувати президент США Дональд Трамп та його команда.

"Комунікації на неформальному рівні йдуть, ви ж бачите, періодично Трамп виходить з певними пропозиціями, безумовно ці елементи нам відомі, але дочекаємось презентації американської формули, як вони це бачать", - сказав радник.

За його словами, США точно не будуть вести перемовини про Україну без самої України. На його думку, Європа також зацікавлена в такому форматі переговорів.

"Попри всі інформаційні конфлікти між США та Європою синхронізація позицій щодо Східної Європи, і щодо України, а також щодо фіналу війни абсолютно точно буде між Європою, США та Україною", - підкреслив він.

Розмови про переговори України та РФ

Західні партнери України все частіше порушують питання переговорів з Росією, особливо після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Водночас офіційні мирні переговори між Києвом і Москвою наразі не ведуться.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що діалог можливий лише після посилення позиції України, а мир має бути встановлений на її умовах. Тим часом Трамп заявив про "серйозні розмови" з Росією та доручив спецпредставнику Кіту Келлогу завершити війну за 100 днів.

Наразі відомо, що Келлог відвідає безпекову конференцію в Мюнхені, яка пройде з 14 по 16 лютого. Там він, ймовірно, буде обговорювати питання щодо припинення війни в Україні.

Хто такий Кіт Келлог та що він говорив про Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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