У Зеленского озвучили ожидания от визита Келлога на конференцию по безопасности в Мюнхене
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог во время визита на конференцию по безопасности в Мюнхене может представить предварительную идею относительно мира в Украине.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Я думаю, что США обсуждают этот план. Это будет презентация предварительной конструкции, как я понимаю. Где-то еще будут какие-то дискуссии вокруг этого. Ведь учитываем, что РФ хочет получить максимум из ситуации, она продолжает максимально вкладываться в войну, мы видим как они увеличивают количество боестолкновений, продолжают удары КАБами, ракетные дроновые удары, они не уменьшают масштабы войны", - отметил Подоляк.
Он рассказал, что Россия не перестраивает обратно свою экономику, а наоборот, еще больше милитаризирует ее.
Подоляк считает, что необходимо дождаться хотя бы очертания того, что может предложить президент США Дональд Трамп и его команда.
"Коммуникации на неформальном уровне идут, вы же видите, периодически Трамп выходит с определенными предложениями, безусловно эти элементы нам известны, но дождемся презентации американской формулы, как они это видят", - сказал советник.
По его словам, США точно не будут вести переговоры об Украине без самой Украины. По его мнению, Европа также заинтересована в таком формате переговоров.
"Несмотря на все информационные конфликты между США и Европой синхронизация позиций по Восточной Европе, и по Украине, а также по финалу войны абсолютно точно будет между Европой, США и Украиной", - подчеркнул он.
Разговоры о переговорах Украины и РФ
Западные партнеры Украины все чаще поднимают вопрос переговоров с Россией, особенно после победы Дональда Трампа на выборах в США. В то же время официальные мирные переговоры между Киевом и Москвой пока не ведутся.
Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что диалог возможен только после усиления позиции Украины, а мир должен быть установлен на ее условиях. Между тем Трамп заявил о "серьезных разговорах" с Россией и поручил спецпредставителю Киту Келлогу завершить войну за 100 дней.
Известно, что Келлог посетит конференцию по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Там он, вероятно, будет обсуждать вопрос о прекращении войны в Украине.
Кто такой Кит Келлог и что он говорил об Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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