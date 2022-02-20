У Зеленского ответили на обвинения Кремля о нежелании выполнять "Минск"

В Российской Федерации заявили о якобы нежелании Украины выполнять минские соглашения . В то же время наша страна сделала куда больше для дипломатического разрешения конфликта.

"Но любой переговорный процесс - это дорога с двухсторонним движением, дорога к поиску приемлемого сторонами компромисса. Но если оценивать, какая из сторон больше старается пройти по этому пути, то украинская сторона за период с 2019 года сделала точно больше", - заявил Подоляк.

По словам советника главы ОП, тем временем Российская Федерация до сих пор не объяснила невыполнение соглашений со своей стороны. Речь идет, например, о блокировании работы КПВВ на Донбассе, не допуске представителей Красного Креста на временно оккупированные территории Украины и разрушение режима "тишины".

"О чём все это говорит? Минский формат очень зависит от некоторой нелогичности Минских документов. Перемешивание пунктов по безопасности, по гуманитарной сфере и по политике и стало тем, что сейчас приводит к заболачиванию переговорного процесса", - отметил Подоляк.

В то же время как отметил советник главы ОП, чтобы вернуться к переговорам, Украина настаивает на проведении встречи лидеров в рамках нормандского формата.