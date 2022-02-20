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У Зеленского ответили на обвинения Кремля о нежелании выполнять "Минск"

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Воскресенье 20 февраля 2022 16:28
У Зеленского ответили на обвинения Кремля о нежелании выполнять "Минск" Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

В Российской Федерации заявили о якобы нежелании Украины выполнять минские соглашения. В то же время наша страна сделала куда больше для дипломатического разрешения конфликта.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Но любой переговорный процесс - это дорога с двухсторонним движением, дорога к поиску приемлемого сторонами компромисса. Но если оценивать, какая из сторон больше старается пройти по этому пути, то украинская сторона за период с 2019 года сделала точно больше", - заявил Подоляк.

По словам советника главы ОП, тем временем Российская Федерация до сих пор не объяснила невыполнение соглашений со своей стороны. Речь идет, например, о блокировании работы КПВВ на Донбассе, не допуске представителей Красного Креста на временно оккупированные территории Украины и разрушение режима "тишины".

"О чём все это говорит? Минский формат очень зависит от некоторой нелогичности Минских документов. Перемешивание пунктов по безопасности, по гуманитарной сфере и по политике и стало тем, что сейчас приводит к заболачиванию переговорного процесса", - отметил Подоляк.

В то же время как отметил советник главы ОП, чтобы вернуться к переговорам, Украина настаивает на проведении встречи лидеров в рамках нормандского формата.

Напомним, РБК-Украина писало, что у президента Российской Федерации Владимира Путина не верят в выполнение Минских соглашений со стороны Украины.

"Если рассмотреть все заявления Зеленского, то из них следует, что он не может, не хочет и не собирается этого делать", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Украина Песков Минские соглашения
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