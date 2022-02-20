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Путин не считает, что Зеленский хочет выполнять "Минск", - Песков

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Москва, Воскресенье 20 февраля 2022 14:56
Путин не считает, что Зеленский хочет выполнять "Минск", - Песков Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин не верит в выполнение минских соглашений украинским президентом Владимиром Зеленским. По его слова, украинская сторона не собирается этого делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Первого канала".

"Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать Зеленского как человека, который может и желает выполнить минский комплекс мер. Если рассмотреть все заявления Зеленского, то из них следует, что он не может, не хочет и не собирается этого делать", - заявил Песков.

По словам представителя Кремля, Украина хочет говорить с Россией об урегулировании войны на Донбассе, но Россия не считает себя стороной конфликта.

"И обсуждения должны вестись между Зеленский и представителями юго-востока, а вот с этим проблемы, этого они не хотят", - добавил он.

Напомним, недавно в интервью РБК-Украина Зеленский назвал минские соглашения бездарно составленным документом.

В то же время он рассказал, что выполнения "Минска" хотят Франция и Германия.

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