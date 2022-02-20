Путин не считает, что Зеленский хочет выполнять "Минск", - Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин не верит в выполнение минских соглашений украинским президентом Владимиром Зеленским. По его слова, украинская сторона не собирается этого делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Первого канала".

"Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать Зеленского как человека, который может и желает выполнить минский комплекс мер. Если рассмотреть все заявления Зеленского, то из них следует, что он не может, не хочет и не собирается этого делать", - заявил Песков.

По словам представителя Кремля, Украина хочет говорить с Россией об урегулировании войны на Донбассе, но Россия не считает себя стороной конфликта.

"И обсуждения должны вестись между Зеленский и представителями юго-востока, а вот с этим проблемы, этого они не хотят", - добавил он.