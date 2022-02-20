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У Зеленського відповіли на звинувачення Кремля про небажання виконувати "Мінськ"

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Неділя 20 лютого 2022 16:28
У Зеленського відповіли на звинувачення Кремля про небажання виконувати "Мінськ" Фото: радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

У Російській Федерації заявили про, нібито, небажання України виконувати мінські угоди. Водночас наша країна зробила куди більше для дипломатичного розв'язання конфлікту.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Але будь-який переговорний процес - це дорога з двостороннім рухом, шлях до пошуку прийнятного сторонами компромісу. Але якщо оцінювати, яка зі сторін більше намагається пройти цим шляхом, то українська сторона за період з 2019 року зробила точно більше", - заявив Подоляк.

За словами радника голови ОП, натомість Російська Федерація досі не пояснила невиконання угод зі свого боку. Йдеться, наприклад, про блокуванні роботи КПВВ на Донбасі, недопуск представників Червоного Хреста на тимчасово окуповані території України та руйнування режиму "тиші".

"Про що це все говорить? Мінський формат залежить від деякої нелогічності Мінських документів. Перемішування пунктів безпеки, гуманітарної сфери та політики й стало тим, що зараз призводить до заболочування переговорного процесу", - зауважив Подоляк.

Водночас як відзначив радник голови ОП, щоб повернутися до переговорів, Україна наполягає на проведенні зустрічі лідерів в рамках нормандського формату.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у президента Російської Федерації Володимира Путіна не вірять в виконання мінських угод з боку України.

"Якщо розглянути всі заяви Зеленського, то з них випливає, що він не може, не хоче і не збирається цього робити", - заявив представник Кремля Дмитро Пєсков.

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