У Зеленського оцінили відносини Пекіна та Москви: Навіщо допомагати Росії, яка терпить крах своєї цивілізації

Китай поставить під загрозу свої торговельні та технологічні відносини з іншими країнами, якщо все ж вирішить надати Росії зброю для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника глави Офісу президента Михайло Подоляк італійській газеті Corriere della Sera .

Посадовець вказав, що такі дії Пекіна одразу стануть відомими.

"Навіщо допомагати Росії, що терпить крах своєї цивілізації? Нинішня Росія скоро перестане існувати. Це було б безповоротною інвестицією, а Китай занадто прагматичний, щоб робити подібні помилки", - зазначив Подоляк.

За його словами, китайське законодавство забороняє передачу зброї державі, яка перебуває у стані війни.

"Сьогодні немає сенсу робити ставку на Росію, вона не перспективний союзник, а виявляється відсталою країною, яка прагне компенсувати свої слабкості надлишком агресивності", - пояснив радник глави Офісу президента.

Водночас Подоляк припускає, що Китай може скористатися становищем ослабленої і дискредитованої Росії.

"Не будемо забувати, що стабільна міжнародна торгівля і доступ до технологічних ноу-хау вкрай важливі для Пекіна, він ставить себе в конкурентні відносини зі США та Європою, але не хоче прямих конфліктів і санкцій. Росія, з іншого боку, може запропонувати тільки саморуйнівну війну", - додав посадовець.