У Зеленського оцінили відносини Пекіна та Москви: Навіщо допомагати Росії, яка терпить крах своєї цивілізації
Китай поставить під загрозу свої торговельні та технологічні відносини з іншими країнами, якщо все ж вирішить надати Росії зброю для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника глави Офісу президента Михайло Подоляк італійській газеті Corriere della Sera.
Посадовець вказав, що такі дії Пекіна одразу стануть відомими.
"Навіщо допомагати Росії, що терпить крах своєї цивілізації? Нинішня Росія скоро перестане існувати. Це було б безповоротною інвестицією, а Китай занадто прагматичний, щоб робити подібні помилки", - зазначив Подоляк.
За його словами, китайське законодавство забороняє передачу зброї державі, яка перебуває у стані війни.
"Сьогодні немає сенсу робити ставку на Росію, вона не перспективний союзник, а виявляється відсталою країною, яка прагне компенсувати свої слабкості надлишком агресивності", - пояснив радник глави Офісу президента.
Водночас Подоляк припускає, що Китай може скористатися становищем ослабленої і дискредитованої Росії.
"Не будемо забувати, що стабільна міжнародна торгівля і доступ до технологічних ноу-хау вкрай важливі для Пекіна, він ставить себе в конкурентні відносини зі США та Європою, але не хоче прямих конфліктів і санкцій. Росія, з іншого боку, може запропонувати тільки саморуйнівну війну", - додав посадовець.
Нагадаємо, за даними Politico, китайські компанії відправили до РФ 1 000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання, яке може бути використане у військових цілях.
Раніше у Білому домі заявили, що Китай все ще думає над можливістю надання Росії зброї для ведення війни проти України. США попередили Пекін про наслідки.
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