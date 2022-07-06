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У Зеленского сделали заявление по поводу возможного участия Путина на саммите G20

Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ, Михаил Подоляк, советник главы ОП Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Заявления МИД России об участии их президента в саммите G20 - это элемент информационной войны. Украина же свою позицию выскажет, когда организаторы объявят окончательный состав участников саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

Подоляк убежден, что заявление российского МИД - это манипуляция и провокация со стороны России.

"Эти заявления МИД России - это элемент информационной войны. Были заявления определенного количества политиков других стран о том, что не является приемлемым участие Путина в любом международном мероприятии подобного уровня. Посмотрим, как будут дальше развиваться события", - сказал он.

Советник главы ОП Украины добавил, что Украина свою позицию выскажет, когда организаторы объявят окончательный состав участников G20.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин "предварительно" согласился принять участие в саммите G20. Об этом заявили в его МИД.

На саммит приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. На днях он сообщил, что его участие в G20 "будет зависеть от состава участников".

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G20Владимир Путин