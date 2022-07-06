У Зеленського зробили заяву з приводу можливої участі Путіна на саміті G20

Заяви МЗС Росії про участь їхнього президента в саміті G20 - це елемент інформаційної війни. Україна ж свою позицію висловить, коли організатори оголосять остаточний склад учасників саміту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.
Подоляк переконаний, що заява російського МЗС - це маніпуляція і провокація з боку Росії.
"Оці заяви МЗС Росії - це елемент інформаційної війни. Були заяви певної кількості політиків інших країн про те, що не є прийнятною участь Путіна у будь-якому міжнародному заході подібного рівня. Подивимось, як будуть далі розвиватися події", - сказав він.
Радник глави ОП України додав, що Україна свою позицію висловить, коли організатори оголосять остаточний склад учасників G20.
Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін "попередньо" погодився взяти участь в саміті G20. Про це заявили в його МЗС.
На саміт запрошений і президент України Володимир Зеленський. Днями він повідомив, що його участь в G20 "залежатиме від складу учасників".