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У Зеленського відреагували на самопідпал під Офісом президента

Новини » Політика     26.02.2020 - 13:52
У Зеленського відреагували на самопідпал під Офісом президента
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За попередніми даними, чоловік влаштував самопідпал через проблеми з місцевою владою

Чоловік, що влаштував самопідпал під Офісом президента, міг піти на такий вчинок через проблеми з місцевою владою. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у Facebook.

Повідомляється, що чоловік не брав участі в мітингу медичних працівників, і під стінами Офісу президента з'явився за кілька хвилин до підпалу.

"Чоловік живий і має опіки легкого ступеня. Його доставили "швидкою" на місце огляду і надання допомоги. Поліція встановлює особу чоловіка. За попередніми даними, він живе в Сумській області і мав проблеми з місцевою владою", - йдеться в повідомленні.

У Зеленського відреагували на самопідпал під Офісом президента

РБК-Україна писало, що самопідпал влаштував житель Сумської області Олександр Бурлаков. За його словами, він пішов на це через те, що сільська рада і Держгеокадастр не дали розпаювати землю.

Відзначимо, останній гучний випадок самопідпалу в Києві відбувся влітку 2018 року, коли колишній військовий підпалив себе біля будівлі Міністерства оборони. Пізніше відомство виступило із заявою, що ця акція була здійснена з метою тиску на суд.

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