У Зеленского отреагировали на приказ Путина захватить Харьков и область

Единственный план России - это убивать и разрушать, сжигать украинские земли, не имея реальной возможности их захватить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Поэтому единственный выход - закончить войну на условиях Украины и освободить все наши территории. Любой другой путь ведет к бесконечной войне, обстрелам и угрозе новых аннексий", - заявил он, отреагировав на отчет Института изучения войны (ISW) о том, что Путин отдал приказ захватить Харьков и область.