У Зеленского отреагировали на очередную "мантру" Путина

Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная российская армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка .

Так он прокомментировал слова Путина, где тот обвинил Запад в войне в Украине.

"Все остальное - примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство продуманного российского геноцида", - резюмировал Подоляк.