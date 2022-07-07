У Зеленского отреагировали на очередную "мантру" Путина

Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная российская армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.
Так он прокомментировал слова Путина, где тот обвинил Запад в войне в Украине.
"Все остальное - примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство продуманного российского геноцида", - резюмировал Подоляк.
Напомним, в сегодняшнем заявлении президент РФ обвинил так называемое коллективное мероприятие в развязывании войны в Украине и заявил, что тот"уже проиграл борьбу".
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