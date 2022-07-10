У Зеленского отреагировали на "герб" оккупационных властей Харьковской области

Накануне российские оккупанты представили "герб Харьковской области", который планируют использовать на временно оккупированных территориях. В качестве основы захватчики взяли герб Харькова и просто разместили за ним двухглавого орла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", - ответил классик, увидев оккупационную версию "герба" Харькова", - написал он.

Подоляк заявил, что в Москве ничего не знают о жителях Харькова, если "думают, что здесь можно кого-нибудь сломать".

"У Украины есть только один герб - трезубец. Здесь никогда не будет общипанной российской "курицы", - подчеркнул он.