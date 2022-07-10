У Зеленского отреагировали на "герб" оккупационных властей Харьковской области

Накануне российские оккупанты представили "герб Харьковской области", который планируют использовать на временно оккупированных территориях. В качестве основы захватчики взяли герб Харькова и просто разместили за ним двухглавого орла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", - ответил классик, увидев оккупационную версию "герба" Харькова", - написал он.
Подоляк заявил, что в Москве ничего не знают о жителях Харькова, если "думают, что здесь можно кого-нибудь сломать".
"У Украины есть только один герб - трезубец. Здесь никогда не будет общипанной российской "курицы", - подчеркнул он.
Напомним, Институт изучения войны сообщил, что оккупационные власти Харьковской области заявили, что ее территория является "неотъемлемой частью российской земли", указывая на то, что Кремль, вероятно, намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область.
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