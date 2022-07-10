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Россия не оставляет планов полностью или частично аннексировать Харьковскую область, - ISW

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Харьковская область, Воскресенье 10 июля 2022 03:12
Россия не оставляет планов полностью или частично аннексировать Харьковскую область, - ISW Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские власти не оставляют попыток аннексировать, кроме Донбасса и юга Украины, Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Поддерживаемые Россией оккупационные власти Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли", указывая на то, что Кремль, вероятно, намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область.

Российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.

"Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, четко указывающих на аннексию… и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание юга Украины", – отмечают аналитики.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска продолжали безуспешные штурмы к северо-западу от Славянска и вели наступательные действия к востоку от Северска из района Лисичанска.

  • Оккупанты продолжали локализованные атаки северо-западнее города Харьков, вероятно, пытаясь защитить российские наземные линии связи в этом районе.

  • Захватчики продолжают сталкиваться с нехваткой личного состава и техники, полагаясь на старые бронетранспортеры и запуская новые кампании скрытой мобилизации.

  • Российские войска продолжали выдвигать условия для аннексии Донбасса, Харьковской области и юга Украины.

ISW отмечает, что 9 июля российские войска не получили подтвержденных территориальных достижений возле города Харькова, но продолжали попытки вероятных разрушительных атак, чтобы воспрепятствовать украинским контратакам.

Напомним, утром Россия нанесла ракетный удар по Харькову, пострадали четыре человека, в том числе 12-летний ребенок.

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