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У Зеленского есть основание распустить Раду, - Стефанчук

Автор: Анастасия Рокитна

У президента Украины Владимира Зеленского есть юридическое основание для роспуска Верховной рады. Будет ли оно использовано или нет - это уже вопрос к президенту.

Об этом заявил в интервью "Украинской правде" заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук.

По его словам, в Конституции прописаны четкие основания роспуска Рады.

"По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть", - сообщил он.

Стефанчук отметил, что формальным основанием является то, что депутаты не собирались более 30 дней.

"Так случилось, что в период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная рада не собиралась более 30 дней",- отметил он.

Заместитель главы Рады отметил, что с ним разговоров о роспуске парламента не было.

Напомним, глава Франции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вероятность, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную раду, составляет менее 1%.

Как известно, Зеленский уже распускал парламент. Это произошло во время его инаугурации в 2019 году.

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