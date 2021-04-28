У Зеленского есть основание распустить Раду, - Стефанчук

По его словам, в Конституции прописаны четкие основания роспуска Рады.

"По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть", - сообщил он.

Стефанчук отметил, что формальным основанием является то, что депутаты не собирались более 30 дней.

"Так случилось, что в период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная рада не собиралась более 30 дней",- отметил он.

Заместитель главы Рады отметил, что с ним разговоров о роспуске парламента не было.