У Зеленского объявили конкурс на должности председателей РГА в 6 областях

Команда президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-проекте LIFT объявила конкурс на должности глав районных государственных администраций (РГА) в шести областях. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на объявление "Команды Зеленского" в Facebook.

Вакансии на глав РГА открытые в Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях. Отмечается, что конкурс является открытым.

Также сообщается, что аналогичным образом были найдены специалистов на государственные должности в Херсонской области.

Напомним, президент Владимир Зеленский в Донецкой области уволил с должностей председателей семи районных государственных администраций. Еще 11 глав РГА были уволены в Львовской области. Соответствующие указы об увольнении загалов 18 чиновников были обнародованы 12 августа на сайте президента.