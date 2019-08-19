У Зеленського оголосили конкурс на посади голів РДА в 6 областях

Команда президента України Володимира Зеленського в онлайн-проекті LIFT оголосила конкурс на посади голів районних державних адміністрацій (РДА) у шести областях. Про це передає РБК-Україна із посиланням на оголошення "Команди Зеленського" у Facebook.

Вакансії на голів РДА відкриті у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях. Зазначається, що конкурс є відкритим.

Також повідомляється, що аналогічним чином було знайдено фахівців на державні посади у Херсонській області.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Донецькій області звільнив з посад голів семи районних державних адміністрацій. Ще 11 голів РДА були звільнені у Львівській області. Відповідні укази про звільнення загалов 18 чиновників були оприлюднені 12 серпня на сайті президента.