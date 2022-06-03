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У Зеленского объяснили, когда возобновятся переговоры с Россией

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Переговоры между Украиной и Россией возобновятся тогда, когда российские переговорщики перестанут находиться под своей же пропагандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка на телемарафоне.

"Мы считали, что они в праве говорить о чем-то, что действительно обсуждать. Но, как мы видим по их заявлениям, в частности, членов переговорной группы, они находятся под влиянием их пропаганды", - отметил он.

По его словам, переговорный процесс начнется тогда, когда российская элита перестанет апеллировать к своей пропаганде и начнет говорить о реальных вещах: о том, что они делают в Украине, зачем сюда зашли и как они отсюда выйдут.

"Когда они будут готовы об этом говорить, а для этого нужно, чтобы ВСУ их еще немного поджали, а для этого нам нужно оружие, которое мы просим у партнеров. Когда это все будет, тогда мы получим мандат от президента Украины и тогда переговорный процесс будет разблокирован", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк говорил, что на сегодня переговоры с Россией продолжаются только в гуманитарной части по поводу обмена пленными, эвакуации и так далее.

До этого европейские лидеры призвали президента России Владимира Путина к прямым переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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