У Зеленского объяснили, что сроки окончания войны будет определять только Украина

В Украине заявили, что сроки окончания войны будут определять самостоятельно, освобождая свои территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
"Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: "СВО" будет завершена в сроки", "Запад отдаляет завершение "СВО". Кажется, они так ничего и не поняли", - заявил Подоляк.
Он отметил, что именно Украина определяет сроки окончания этой войны, в процессе освобождения своих территорий.
Также Подоляк сказал, что будущий объем выплат РФ репараций, будет определять именно украинская сторона.
Напомним, что у Зеленского отреагировали на новую "цель" войны и напомнили Путину историю.
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