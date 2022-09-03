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У Зеленского объяснили, что сроки окончания войны будет определять только Украина

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине заявили, что сроки окончания войны будут определять самостоятельно, освобождая свои территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: "СВО" будет завершена в сроки", "Запад отдаляет завершение "СВО". Кажется, они так ничего и не поняли", - заявил Подоляк.

Он отметил, что именно Украина определяет сроки окончания этой войны, в процессе освобождения своих территорий.

Также Подоляк сказал, что будущий объем выплат РФ репараций, будет определять именно украинская сторона.

Напомним, что у Зеленского отреагировали на новую "цель" войны и напомнили Путину историю.

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