RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського пояснили, що терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні заявили, що терміни закінчення війни визначатимуть самостійно, звільняючи свої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: "СВО" буде завершена в терміни", "Захід віддаляє завершення "СВО". Здається, вони так нічого й не зрозуміли", - заявив Подоляк.

Він зазначив, що саме Україна визначає терміни закінчення цієї війни, у процесі звільнення своїх територій.

Також Подоляк сказав, що майбутній обсяг виплат РФ репарацій, буде визначати саме українська сторона.

Нагадаємо, що у Зеленського відреагували на нову "мету" війни та нагадали Путіну історію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякВійна в Україні